UE | Casasco bene nomina Salini relatore su revisione CBAM e fondo decarbonizzazione

La commissione Industria dell’Unione Europea ha ufficialmente designato Massimiliano Salini come relatore incaricato di seguire la revisione del meccanismo CBAM e del fondo dedicato alla decarbonizzazione. La nomina è stata accolta con soddisfazione all’interno delle istituzioni europee, segnando un passaggio importante nelle attività di revisione delle misure ambientali e di sostenibilità. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore.

"Grande soddisfazione per la nomina di Massimiliano Salini a relatore, nella commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo, sul parere relativo alla revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sull'istituzione del fondo temporaneo per la decarbonizzazione. Si tratta della possibilità di incidere concretamente sulla necessità di declinare questo regolamento al fine di far sì che non sia un limite di competitività delle imprese. Forza Italia ha sollevato per prima in Parlamento, con una mia mozione del 27 febbraio 2024, il rischio che questo onere riduca la competitività dei prodotti europei e delle nostre industrie manifatturiere di trasformazione, perdendo quote di mercato nel sistema economico globale.