Passo in avanti per il museo dei bambini a Perugia nell' ambito di un nuovo piano per l' infanzia

A Perugia si fa un passo avanti nella creazione di un museo dedicato ai bambini. L’iniziativa fa parte di un nuovo piano rivolto all’infanzia, con l’obiettivo di sviluppare un luogo che unisca aspetti ludici e formativi. La proposta mira a rafforzare le politiche rivolte a famiglie, bambini e adolescenti, contribuendo a un progetto più ampio di potenziamento di questi servizi.

Un altro piccolo passo in avanti per realizzare a Perugia un museo unico nel suo genere e che potrebbe rappresentare la parte ludica e formativa di un progetto più ampio per il potenziamento delle politiche per la famiglia e per i bambini e adolescenti. Stiamo parlando del Children Museum, che è un capitolo importante dell'ordine del giorno finalizzato ad avviare il percorso di adesione del Comune di Perugia al programma Unicef “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”, a firma dei consiglieri Riccardo Vescovi, Laura Tanci, Federico De Salvo (Anima Perugia) e Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria). “Parlare di bambini e adolescenti significa parlare del presente e del futuro di Perugia, della qualità della città quotidiana”, dichiara il capogruppo di Anima Perugia, Riccardo Vescovi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

