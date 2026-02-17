Rapinata in pieno centro Il malvivente beccato poco dopo dai poliziotti

Una donna è stata rapinata ieri sera ad Arezzo, vicino a Corso Italia, quando un uomo armato di coltello le ha rubato la borsa e si è dato alla fuga. La polizia ha intercettato il sospettato poco dopo, nei pressi di piazza Sant’Agostino, e lo ha fermato.

Rapinata in pieno centro, nei pressi di Corso Italia, all'angolo con piazza Sant'Agostino. È successo ieri sera, 16 febbraio, ad Arezzo: una donna è stata minacciata con un coltello da un malvivente, che le ha sottratto la borsa e poi è fuggito. Subito allertate le forze dell'ordine con una.