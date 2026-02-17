Rapinata in pieno centro Il malvivente beccato poco dopo dai poliziotti

Da arezzonotizie.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata rapinata ieri sera ad Arezzo, vicino a Corso Italia, quando un uomo armato di coltello le ha rubato la borsa e si è dato alla fuga. La polizia ha intercettato il sospettato poco dopo, nei pressi di piazza Sant’Agostino, e lo ha fermato.

Rapinata in pieno centro, nei pressi di Corso Italia, all'angolo con piazza Sant'Agostino. È successo ieri sera, 16 febbraio, ad Arezzo: una donna è stata minacciata con un coltello da un malvivente, che le ha sottratto la borsa e poi è fuggito. Subito allertate le forze dell'ordine con una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Aggredita per la borsetta, anziana rapinata in pieno centroUna donna anziana è stata vittima di una rapina nel centro città, venerdì 9 gennaio, in via Roma, vicino all’incrocio con via Angelo Genocchi.

Taranto, accusa: dopo la lite la tentata aggressione dei poliziotti, denunciato In pieno centroA Taranto, un cittadino gambiano di 26 anni è stato denunciato dopo una lite in pieno centro, durante la quale avrebbe tentato di aggredire gli agenti intervenuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nuoro, picchia e rapina in pieno centro una donna: denunciato; Rapina in pieno giorno a Toys in via Furini: paura tra commercianti a Legnaia; Furto in via Nazionale, Ceccardi: Donna rapinata in pieno giorno da un cittadino straniero; Lega polsi e caviglie di un'antiquaria e compie una rapina da 28mila euro in centro a Torino: arrestato 58enne.

Messina: rapina in un negozio del centro, 19enne arrestato dai CarabinieriTentata fuga con un coltello da cucina: giovane fermato dopo l’allarme al 112 Rapina in pieno centro cittadino nella mattinata di ieri. I Carabinieri della Stazione Messina Arcivescovado hanno arresta ... 24live.it

rapinata in pieno centroL’Aquila, tentata rapina finisce in aggressione in pieno centroUna tentata rapina, o almeno così sembra, in uno dei palazzi di pregio cittadini, palazzo Antinori, che sfocia in una brutale aggressione. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato ... rete8.it