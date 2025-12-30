Ladro gli ruba il portafoglio mentre i vigili gli fanno la multa

A Fano, il 30 dicembre 2025, un uomo è stato vittima di un furto mentre la Polizia locale lo stava controllando. Durante l’intervento, gli è stato sottratto il portafoglio, nonostante successivamente ricevesse una multa. Questa vicenda evidenzia come, in situazioni di controllo, possano verificarsi anche episodi di furto, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali.

Fano, 30 dicembre 2025 – Gli hanno rubato il portafoglio proprio mentre la Polizia locale, che poi l'avrebbe pure multato, gli stava controllando la patente. Che infatti è l'unica cosa che si è salvata. Vittima della spregiudicatezza del ladro, che non si è intimorito nemmeno di fronte alle divise, tanto da fermarsi a un soffio da loro, è Carmine Maione, avvocato, che racconta così la sua disavventura: "E' successo domenica, in via Pertini, proprio di fronte al distributore Q8. Saranno state le 11.45. Io ero in auto con mia moglie, quando siamo stati fermati da una pattuglia della Polizia locale di Fano.

