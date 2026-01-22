Anziano non cade nella truffa telefonica del finto incidente e chiama il 112 | denunciato 37enne

I carabinieri di Verona hanno arrestato un 37enne coinvolto in una truffa telefonica ai danni di un anziano, che aveva evitato di cadere nella trappola chiamando il 112. L’attività delle forze dell’ordine si concentra sia sulla prevenzione attraverso incontri di sensibilizzazione, sia sull’intervento tempestivo per tutelare le persone più vulnerabili. Un impegno costante per proteggere gli anziani e contrastare efficacemente le truffe.

L'impegno dei carabinieri del Comando provinciale di Verona per contrastare le truffe ai danni delle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, prosegue attraverso attività preventive come incontri e progetti di sensibilizzazione, oltre che con interventi nel momento del bisogno, che continuano a dare i frutti sperati. Grazie all'accortezza di una possibile vittima infatti, i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, conclusa un'articolata attività investigativa, hanno denunciato un 37enne di origini napoletane con l'accusa di tentata truffa i danni di una persona anziana.🔗 Leggi su Veronasera.it

