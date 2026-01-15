Estorsione con la truffa del finto carabiniere a una 79enne | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati in seguito a un’indagine dei carabinieri di Bronte, relativa a un episodio di estorsione ai danni di una donna di 79 anni. La vittima era stata coinvolta nella truffa del “finto carabiniere”, un metodo ormai noto, che ha portato all’identificazione dei responsabili. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a fare chiarezza sull’accaduto e a tutelare la sicurezza della comunità.

Un'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Bronte ha consentito di fare piena luce su una estorsione ai danni di una donna di 79 anni, vittima della nota truffa del cosiddetto "finto carabiniere".L'episodio si è verificato a Bronte, dove l'anziana, sola in casa, è stata contattata.

