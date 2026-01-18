Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano | addio nude torna l'ombretto colorato

Il make-up del 2026 si concentra sugli occhi, segnando un ritorno alle tonalità vivaci e agli ombretti colorati. Dopo anni di look minimal e nude, le tendenze puntano a esprimere creatività e personalità attraverso colori audaci. Questa evoluzione invita a sperimentare con sfumature diverse, offrendo nuove possibilità di stile per ogni occasione.

il 2026 sarà l'anno del ritorno al colore, in fatto di make-up. Addio look da clean girl e addio ombretti nude: è il momento di sbizzarrirsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nude beige: questo è il colore di ombretto che sta bene a tutte

Il nude beige è il colore versatile che valorizza ogni sguardo, sobrio ma affascinante. Un ombretto che si adatta a qualsiasi look, sottolineando la naturalezza senza eccessi. Perfetto per chi cerca eleganza discreta e raffinatezza, si rivela il compagno ideale per ogni occasione. Un tocco di classe che non passa inosservato, capace di esaltare la bellezza senza sovrastarla.

