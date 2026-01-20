Azzurro ghiaccio giada liquirizia zenzero e arancio corallo | il 2026 si colora di queste sfumature dal make up allee unghie Lo anticipa la Pinterest Palette 2026

La Pinterest Palette 2026 introduce una gamma di colori che vanno dall’azzurro ghiaccio al corallo, segnando un nuovo approccio nel mondo della bellezza. Nel 2026, il colore assume un ruolo più emozionale e sensoriale, superando le tendenze minimaliste e nude. Questa evoluzione riflette una ricerca di espressione autentica e di stile personale, offrendo nuove possibilità per il make-up e la cura delle unghie.

Addio all'estetica "clean girl" e alle infinite sfumature di nude. Il 2026 segna un cambiamento nel mondo della bellezza: il colore torna infatti ad essere linguaggio emotivo, esperienza sensoriale e affermazione di stile. Dall'azzurro ghiaccio al giada, passando per liquirizia, zenzero e arancio corallo, la Pinterest Palette 2026 racconta una nuova idea di beauty, più espressiva, personale e connessa alle emozioni. "Cloud Dancer": il colore dell'anno secondo Pantone è bianco come le nuvole. Profumi bianchi: le fragranze che profumano di Pantone "Cloud Dancer" Azzurro ghiaccio, arancio e non solo: ecco la Palette Pinteres 2026. Le palette make-up fatte della stessa sostanza dei sogni. Le palette make-up natalizie, realizzate con tonalità irresistibili, conquistano appassionate di ogni età. Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli: "A Natale trucco soft, per Capodanno ribellione totale con glitter. Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone". In occasione delle festività natalizie, abbiamo intervistato il noto make-up artist Simone Belli, volto noto del mondo delle star.

