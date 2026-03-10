L'Iran ha avvertito Donald Trump di non sottovalutare le conseguenze di un eventuale attacco, mentre Alì Larijiani ha respinto le minacce del presidente americano di colpirli venti volte più forte. Sul fronte internazionale, si registrano segnali contrastanti riguardo alla possibile fine delle tensioni tra le due nazioni, senza che siano stati annunciati sviluppi ufficiali o accordi concreti.

Alì Larijiani ha respinto al mittente le minacce del presidente americano Donald Trump di colpire l’Iran venti volte più forte. «Il popolo dell’Ashura in Iran non ha paura delle vostre vuote minacce», ha scritto su X il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale. «Nemmeno persone più grandi di te potrebbero eliminare la nazione iraniana. Fai attenzione a non essere cancellato tu», ha ammonito. Segnali contrastanti sulla fine della guerra Dopo una giornata di segnali contrastanti su quando potrebbe terminare la guerra contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha chiarito l’orizzonte del conflitto. Nella sua... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - l'Iran avverte Trump: "Fai attenzione a non essere cancellato". Segnali contrastanti sulla fine della guerra

