Un nuovo incarico è stato conferito a Nick Adams, che è stato nominato inviato speciale per il turismo e i valori americani. La sua figura è associata all’immagine del

In rete è associato all’immagine del maschio alfa, ora Nick Adams è stato nominato inviato presidenziale speciale per il turismo e i valori americani: questa l’ultima scelta di Donald Trump destinata a fare discutere. La nomina risulta attiva dalla scorsa settimana, come indicato dal sito del Dipartimento di Stato, mentre la comunicazione ufficiale è stata diffusa solo oggi. Al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulle responsabilità operative del ruolo. In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, Adams ha spiegato che svolgerà "un ruolo fondamentale nel rivitalizzare la posizione diplomatica dell'America quale faro della libertà di parola e di culto, nonché terra di opportunità illimitate per coloro che si allineano alle tradizioni e ai valori americani ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump sceglie il “maschio alfa” Nick Adams: chi è e che ruolo avrà nell’amministrazione

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