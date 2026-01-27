Il governo ha chiarito che ruolo avrà l’ICE alle Olimpiadi

Il governo ha precisato il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi, confermando la presenza di alcuni funzionari che svolgeranno attività di indagine presso il consolato statunitense. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e chiarisce le funzioni di questa rappresentanza durante l’evento sportivo internazionale.

Dopo giorni di polemiche ha detto che alcuni suoi funzionari ci saranno ma svolgeranno attività di indagine all'interno del consolato statunitense Dopo giorni di polemiche, martedì sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha diffuso un comunicato in cui ha chiarito il ruolo alle Olimpiadi di Milano Cortina dell’ICE, l’agenzia federale statunitense diventata il principale strumento delle politiche anti immigrati negli Stati Uniti. Piantedosi ha confermato quello che avevano detto lunedì le autorità statunitensi: non arriveranno agenti operativi dispiegati in strada, ma solo alcuni funzionari dell’Homeland Security Investigations (HSI), il braccio investigativo dell’agenzia, che svolgeranno attività di indagine non legate all’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good.

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si intensificano le polemiche sulla possibile presenza di agenti ICE statunitensi.

