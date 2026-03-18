Joe Kent, responsabile dell’antiterrorismo, ha annunciato le sue dimissioni in un momento delicato per l’amministrazione di Washington. La sua uscita dal ruolo avviene mentre la città si trova ad affrontare questioni di sicurezza e tensioni politiche crescenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni.

È la prima crepa importante all’interno dell’amministrazione Trump dall’inizio della guerra israelo-statunitense contro l’Iran, quasi tre settimane fa. Ad aprirla non è stato un militante isolazionista del movimento Make America great again (Maga), ma un eroe di guerra. Il 17 marzo Joe Kent, direttore del National counterterrorism center, si è dimesso dal suo incarico in disaccordo con la guerra in Iran. Kent, che ha partecipato a undici conflitti e la cui moglie, militare delle forze speciali, è morta in Siria nel 2019 in seguito a un attentato del gruppo Stato Islamico, ha rivolto a Trump un’accusa grave, affermando che il presidente porta avanti la guerra “sotto la pressione di Israele e della sua potente lobby negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La prima crepa importante nell’amministrazione Trump

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