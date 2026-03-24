L’ombra della speculazione finanziaria appare dietro gli annunci con cui ieri Donald Trump ha parlato di una presunta “trattativa” con l’ Iran per porre fine alla Terza guerra del Golfo. Negoziato o meno, c’è un timing sospetto che va evidenziato. Il Financial Times ha ricostruito, infatti, che poco prima del post su Truth, il social network del presidente Usa, con cui The Donald annunciava un dialogo con gli Iraniani, che sarebbe stato condotto dagli inviati Jared Kushner e Steve Witkoff per Washington e dal presidente del Parlamento Mohammed Ghalibaf per Teheran, c’è stato un sommovimento insolito nel mercato finanziario dei futures di Wall Street riguardanti il petrolio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli annunci di Trump sull’Iran e i sospetti movimenti della finanza sul petrolio

Articoli correlati

Leggi anche: Travaglio sul Nove: “Trump misura la democrazia in barili di petrolio. Venezuela e Iran gli interessano solo per quello”

Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli annunci di Trump sull'Iran e i...

Temi più discussi: Nonostante gli annunci di Trump, continua la guerra nella Repubblica Democratica del Congo; Trump, l’effetto dei suoi annunci sui mercati: i dubbi sulle mosse prima del post; L’illusione sulla fine del trumpismo; Trump vuol trascinare la Nato in guerra: Ci supporti nello Stretto di Hormuz. Il no di Meloni e dell'Ue.

Guerra, l'annuncio di Trump: Discussioni costruttive con l'Iran. Stop attacchi energiaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato cinque giorni di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici in Iran, in ... iltempo.it

Trump: Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra. Teheran frena: Solo contattiIl presidente americano annuncia la svolta e congela gli attacchi contro le centrali elettriche. L'Iran smentisce: 'Solo messaggi attraverso mediatori' ... adnkronos.com

Il prezzo del petrolio Brent è risalito sopra i 100 dollari al barile, all'indomani di un crollo superiore al 10% in seguito alla decisione di Donald Trump di rinviare nuovi attacchi contro l'Iran, dopo aver definito "ottimi" i colloqui con Teheran. Il Brent è salito del 2,9 - facebook.com facebook

Stati Uniti, Trump visita la casa di Elvis: "Avrei voluto conoscerlo". E firma una sua chitarra x.com