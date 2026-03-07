Iran Trump | Stop guerra solo con la resa di Teheran No a invasione di terra | Non serve
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra contro l'Iran può terminare soltanto con la resa incondizionata di Teheran. Ha inoltre precisato che un'invasione di terra non sarebbe necessaria, affermando che la disputa può essere risolta senza ricorrere a operazioni militari sul territorio. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi.
(Adnkronos) – La guerra contro l'Iran va avanti, lo stop è possibile solo con la resa incondizionata di Teheran. Donald Trump tira dritto dopo una settimana di offensiva: gli Stati Uniti e Israele non si fermano, i raid continuano senza soluzione di continuità. Il presidente americano esclude lo stop alle operazioni, a meno che l'Iran.
Iran, la guerra in diretta: Israele annuncia una “nuova fase” del conflitto con Teheran. Trump: “Invasione di terra è perdita di tempo”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto.
Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.
Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante
Iran, Trump: Stop guerra solo con la resa di Teheran. No a invasione di terra: Non serveIl presidente americano: 'L'unica opzione è la resa incondizionata'. Se Teheran resiste serve un accordo sul nucleare ... adnkronos.com
Iran, Trump ora vuole la resa totale: cerca ayatollah buoniLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Iran, Trump ora vuole la resa totale: cerca ayatollah buoni pubblicato il 7 Marzo 2026 a firma di Rant ... ilfattoquotidiano.it
