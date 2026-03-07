Iran Trump | Stop guerra solo con la resa di Teheran No a invasione di terra | Non serve

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra contro l'Iran può terminare soltanto con la resa incondizionata di Teheran. Ha inoltre precisato che un'invasione di terra non sarebbe necessaria, affermando che la disputa può essere risolta senza ricorrere a operazioni militari sul territorio. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi.