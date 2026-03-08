Gas e petrolio l’Iran e lo shock globale dei mercati energetici

Sabato 7 marzo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rivolto un messaggio ai Paesi, riferendosi alle questioni legate a gas e petrolio. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e cambiamenti nel settore energetico, con ripercussioni sui mercati globali. La comunicazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle questioni legate alle risorse energetiche e alle loro oscillazioni.

Parlando col Financial Times Saad al-Kaabi, ministro dell’Energia del Qatar, ha dichiarato allarmato che la guerra “potrebbe far crollare le economie mondiali” e paventato un prezzo del petrolio a 150 dollari al barile entro l’anno se la crisi continuerà. Lo scenario è critico. Il fine settimana consente di contare i danni accumulati, e lo shock rispetto a quello precedente, in cui iniziava la tempesta perfetta in Medio Oriente, è stato doloroso. Petrolio: +35,60%, +27,20% sull’indice Brent. Sale di 24 punti l’indice del greggio russo Urals. Gas in Europa: +65%, con il Regno Unito che fa +72%. Gas negli Usa: +11,44%, e la benzina al gallone sale del 20%. 🔗 Leggi su It.insideover.com

