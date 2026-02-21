Anziana ferita da un truffatore dopo il trucco del finto carabiniere a Faenza arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Faenza dopo aver derubato una coppia di anziani con il trucco del falso carabiniere. La rapina, avvenuta ieri sera, ha lasciato un’anziana ferita lievemente durante il tentativo di difendersi. La vittima ha subito una colluttazione, mentre il truffatore ha tentato di scappare con il bottino. La polizia ha intercettato e fermato il sospetto poco dopo, nelle vie del centro.

Un arresto per rapina pluriaggravata e recupero di preziosi: questo il bilancio dell'operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a Faenza, dove una coppia di anziani è stata vittima della nota truffa del "finto carabiniere". Il responsabile, un cittadino italiano di 43 anni, è stato fermato in flagranza di reato mentre tentava la fuga con la refurtiva. Truffe ad anziani a Faenza Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza ha impedito che la truffa ai danni di due anziani coniugi si trasformasse in un colpo riuscito.