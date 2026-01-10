Sviene in casa per il monossido rilasciato da un fornello lasciato acceso | anziana salvata dalla polizia

Un’anziana donna è stata salvata dalla polizia dopo aver perso conoscenza in casa, probabilmente a causa del monossido di carbonio rilasciato da un fornello lasciato acceso. Dopo aver notato l’assenza di risposte al telefono, gli agenti della squadra volante sono intervenuti e l’hanno trovata in stato di incoscienza. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza di controlli e attenzione alle condizioni di sicurezza domestica.

