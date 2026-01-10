Sviene in casa per il monossido rilasciato da un fornello lasciato acceso | anziana salvata dalla polizia
Un’anziana donna è stata salvata dalla polizia dopo aver perso conoscenza in casa, probabilmente a causa del monossido di carbonio rilasciato da un fornello lasciato acceso. Dopo aver notato l’assenza di risposte al telefono, gli agenti della squadra volante sono intervenuti e l’hanno trovata in stato di incoscienza. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza di controlli e attenzione alle condizioni di sicurezza domestica.
Non rispondeva al telefono da alcune ore e così hanno deciso di chiedere aiuto alla polizia. Grazie a loro, e in particolare agli agenti della squadra volante, un’anziana svenuta in casa probabilmente a causa del gas fuoriuscito da un fornello lasciato acceso. L’episodio si è verificato alcuni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
