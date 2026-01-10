Vigevano 10 denunciati per la truffa del money muling | riciclavano denaro per un giro di criptovalute
A Vigevano, dieci persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine sulla truffa del money muling. Gli indagati si occupavano di riciclare denaro attraverso ricariche su carte PostePay, contribuendo a un giro illecito di criptovalute. L’indagine evidenzia come le offerte di lavoro possano nascondere attività illecite, sottolineando l’importanza di vigilare su transazioni sospette e su eventuali richieste di denaro non giustificate.
Vigevano (Pavia), 10 gennaio 2026 – Gli hanno offerto un lavoro e dopo qualche tempo, con la prospettiva di poter ottenere una ingente ricompensa per la prestazione lavorativa, lo hanno convinto a effettuare diverse ricariche su carte PostePay per un ammontare di 6.600 euro. I carabinieri della stazione di Vigevano hanno denunciato a piede libero 10 persone con le accuse, a vario titolo, di truffa e riciclaggio in concorso. Si tratta del cosiddetto ‘money muling’, una pratica illegale che è finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. In genere, come è accaduto ad un uomo di 44 anni di Vigevano, vengono proposti lavori remunerativi senza richiesta di particolare competenze: poi viene chiesto di ricevere sul proprio conto corrente del denaro da trasferire a terzi, trattenendo una commissione, di fatto inducendo le ignare vittime a commettere reato di riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
