Stalking alla ex nonostante domiciliari e braccialetto elettronico portato in carcere

La situazione riguarda un caso di stalking in cui un uomo ha continuato a molestare la ex compagna attraverso telefonate ed e-mail, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Questa condotta ha portato alla sua eventuale revoca della misura e al suo trasferimento in carcere, evidenziando l’importanza del rispetto delle disposizioni legali in casi di tutela.

Ha continuato a tempestare la ex compagna di telefonate ed e-mail nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Per l'uomo, un italiano residente in provincia di Viterbo e già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'aggravamento della misura di custodia cautelare ed.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Sotto casa dell’ex nonostante la fine della storia: 35enne a processo per stalkingSi aprirà a fine febbraio il processo a carico di un 35enne campano accusato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Lo ha disposto il gip Raffaele Deflorio, accogliendo la richiesta di giudizio ... altarimini.it

Telecamera nascosta in casa e gps nell'auto: pedina l'ex moglie e le manda le foto rubate a sua insaputa. Anche violando i domiciliariALTA PADOVANA (PADOVA) - Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, continuava le vessazioni nei confronti dell'ex moglie ed ora è finito in carcere. I carabinieri ... ilgazzettino.it

L'uomo, nonostante il braccialetto elettronico, ha pedinato, perseguitato e minacciato la ex. Ora si trova in carcere #SanMartinodiLuapri #arresto #stalking #minacce #attipersecutori #carabineiri - facebook.com facebook