Stalking alla ex nonostante domiciliari e braccialetto elettronico portato in carcere

Da viterbotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione riguarda un caso di stalking in cui un uomo ha continuato a molestare la ex compagna attraverso telefonate ed e-mail, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Questa condotta ha portato alla sua eventuale revoca della misura e al suo trasferimento in carcere, evidenziando l’importanza del rispetto delle disposizioni legali in casi di tutela.

Ha continuato a tempestare la ex compagna di telefonate ed e-mail nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Per l'uomo, un italiano residente in provincia di Viterbo e già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'aggravamento della misura di custodia cautelare ed.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

