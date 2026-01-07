Spacciava cocaina e hashish nonostante fosse ai domiciliari | arrestato pregiudicato

Un uomo pregiudicato, G.L.C., già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Battipaglia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante le restrizioni, continuava a distribuire cocaina e hashish. L’intervento ha portato al suo fermo e al sequestro della droga.

Un pregiudicato, G.L.C, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il blitzSecondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, a seguito di una.

