Sparano da un'auto contro le vetrine di 3 bar di Pavia | denunciati una 33enne e un 35enne

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile di Pavia ha denunciato una donna di 33 anni e un uomo di 35, accusati di aver esploso colpi d’arma da fuoco contro le vetrine di tre bar nel centro cittadino. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività coinvolte. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le ragioni di questo episodio e garantire la sicurezza pubblica.

Gli agenti della Squadra Mobile di Pavia hanno denunciato una 33enne e un 35enne che avrebbero sparato contro le vetrine di 3 bar della città. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Pavia, spari contro le vetrine di due bar nel centro storico: sopralluoghi della Scientifica

Leggi anche: Pavia, spari contro le vetrine dei bar: arrestati in due. Hanno agito per dissidi professionali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

sparano auto contro vetrineSparano da un’auto contro le vetrine di 3 bar di Pavia: denunciati una 33enne e un 35enne - Gli agenti della Squadra Mobile di Pavia hanno denunciato una 33enne e un 35enne che avrebbero sparato contro le vetrine di 3 bar della città ... fanpage.it

sparano auto contro vetrineDonna spara contro le vetrine di tre bar: in auto con lei c'era anche un imprenditore - Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì ha sparato diversi colpi contro le vetrine di tre bar a Pavia. milanotoday.it

sparano auto contro vetrineSpari contro le vetrine di tre bar a Pavia, denunciata una donna di 33 anni - Gli agenti della squadra mobile di Pavia hanno già identificato e denunciato i presunti responsabili degli spari contro le vetrine di tre bar cittadini. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.