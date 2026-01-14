Sparano da un'auto contro le vetrine di 3 bar di Pavia | denunciati una 33enne e un 35enne
La Squadra Mobile di Pavia ha denunciato una donna di 33 anni e un uomo di 35, accusati di aver esploso colpi d’arma da fuoco contro le vetrine di tre bar nel centro cittadino. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività coinvolte. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le ragioni di questo episodio e garantire la sicurezza pubblica.
