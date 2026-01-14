Sparano da un'auto contro le vetrine di 3 bar di Pavia | denunciati una 33enne e un 35enne

La Squadra Mobile di Pavia ha denunciato una donna di 33 anni e un uomo di 35, accusati di aver esploso colpi d’arma da fuoco contro le vetrine di tre bar nel centro cittadino. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività coinvolte. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le ragioni di questo episodio e garantire la sicurezza pubblica.

Donna spara contro le vetrine di tre bar: in auto con lei c'era anche un imprenditore - Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì ha sparato diversi colpi contro le vetrine di tre bar a Pavia. milanotoday.it

Spari contro le vetrine di tre bar a Pavia, denunciata una donna di 33 anni - Gli agenti della squadra mobile di Pavia hanno già identificato e denunciato i presunti responsabili degli spari contro le vetrine di tre bar cittadini. msn.com

Bari, auto non si ferma all'alt, carabinieri sparano in aria: due arresti x.com

Campi Flegrei. . Qualiano, in tre sparano botti in strada e picchiano un automobilista, estraggono anche una pistola. Individuati e denunciati dai carabinieri grazie al video-denuncia diffuso da Borrelli (Avs) “Tolleranza zero contro i violenti, basta impunità” Tre facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.