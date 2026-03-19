Campionati giovanili di atletica al PalaCasali tanti anche i record personali Trofeo Sportissimo il Veneto vince gli indoor Per i padroni di casa tre piazzamenti sul podio

Al PalaCasali si sono svolti i campionati giovanili di atletica, con numerosi atleti che hanno migliorato i propri record personali. Durante il Trofeo Sportissimo, il team del Veneto ha conquistato la vittoria negli indoor, mentre i padroni di casa hanno raggiunto tre piazzamenti sul podio. L’evento ha aperto le porte ai giovani atleti dopo un febbraio e un inizio marzo ricchi di competizioni nazionali.

Il PalaCasali, dopo un febbraio e un inizio marzo con i tricolori, ha aperto le porte ai più giovani per il Trofeo Sportissimo Ai confini delle Marche. Il classico incontro indoor ha visto protagoniste le rappresentative regionali under 16. Nell’edizione numero 14 torna a imporsi la squadra del Veneto, a due anni dall’ultima volta, con 397 punti davanti a Emilia-Romagna (387) e Lombardia (382) che aveva trionfato nella scorsa stagione. Per il team dei padroni di casa sono tre i piazzamenti sul podio, tutti al femminile, ma arrivano anche tanti record personali. Atletica Osimo sul podio con Radicioni e Ibba. Nel peso è seconda Anita Recchi (Avis Macerata) con 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati giovanili di atletica al PalaCasali, tanti anche i record personali. Trofeo Sportissimo, il Veneto vince gli indoor. Per i padroni di casa tre piazzamenti sul podio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime Atletica, parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor. Tanti big azzurri in garaCominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel... Aggiornamenti e notizie su Trofeo Sportissimo Argomenti discussi: Il Veneto trionfa Ai confini delle Marche. Campionati giovanili di atletica al PalaCasali, tanti anche i record personali. Trofeo Sportissimo, il Veneto vince gli indoor. Per i padroni di casa tre piazzamenti sul podioIl PalaCasali, dopo un febbraio e un inizio marzo con i tricolori, ha aperto le porte ai più giovani per il Trofeo Sportissimo Ai confini delle Marche. Il classico incontro indoor ha visto protagonist ... ilrestodelcarlino.it Atletica leggera, l'entusiasmo dei cadetti ad Ancona per il Trofeo Sportissimo Ai confini delle MarcheLa carica dei più giovani, l’entusiasmo dei cadetti ad Ancona per il Trofeo Sportissimo Ai confini delle Marche, classico incontro indoor tra rappresentative regionali under 16 al PalaCasali. Nell’e ... picenotime.it