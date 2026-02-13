Garcia | De Bruyne speriamo che rientri a marzo ma una cosa è guarire e un’altra è essere in forma

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha dichiarato che spera di rivedere Kevin De Bruyne in campo a marzo, ma ha precisato che recuperare dall’infortunio e tornare in forma sono due cose diverse.

Garcia: “De Bruyne speriamo che rientri a marzo ma una cosa è rientrare e un’altra è essere in forma” Al sorteggio Nations League (dove è capitato con l’Italia oltre alla Turchia e alla Francia) c’era ovviamente anche Rudi Garcia ct del Belgio che ha rilasciato qualche dichiarazione ripresa dal giornale belga on line Dh Les Sports. Garcia parla anche di De Bruyne e Lukaku. Che però non sono i soli nazionali belgi a essere infortunati. Quindi ci si infortuna anche in altre squadre? È questo l’inquietate interrogativo che aleggia sulle nostre teste. Scrive il giornale belga: È impossibile non associare la Nazionale belga agli infortuni nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Kevin De Bruyne si avvicina al rientro in campo, con l’obiettivo di tornare a disposizione a marzo.

