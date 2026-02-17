Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale lesioni personali e oltraggio | in 2 tornano liberi dopo 24 ore
Due uomini sono stati arrestati domenica sera a causa di una lite con le forze dell’ordine, che aveva portato alla loro carcerazione. Dopo 24 ore, la polizia li ha rilasciati, lasciando intendere che non ci fossero prove sufficienti per mantenere la detenzione. La vicenda si è verificata in pieno centro città, dove gli agenti sono intervenuti per calmare una rissa tra i due e altri soggetti.
Tornano in libertà i due soggetti arrestati domenica sera con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio. Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha accolto la richiesta della Procura relativa all’applicazione di una misura cautelare, disponendo la remissione in libertà degli indagati. I due risultano difesi dall’avvocato Pasquale Acconcia, che ha sostenuto l’insussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla pubblica accusa. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 2 marzo, data in cui il procedimento entrerà nella fase dibattimentale e saranno approfonditi i fatti oggetto di contestazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
