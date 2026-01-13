Nel 2025, Trenitalia, attraverso il brand Frecciarossa, ha realizzato 181 trasporti di materiale biologico destinato a donazioni e trapianti di organi. Questo servizio evidenzia l'impegno della società nel garantire il rispetto delle esigenze sanitarie e la sicurezza durante il trasporto di materiali sensibili. La collaborazione con il settore sanitario rappresenta un elemento fondamentale per supportare le attività di donazione e trapianto in Italia.

Nel 2025 Trenitalia (Gruppo FS Italiane), con il suo brand Frecciarossa, ha effettuato 181 trasporti di materiale biologico, utile per la donazione e il trapianto di organi. Di questi, 104 sono partiti dal Centro Trapianti delle Marche, 32 dal Friuli-Venezia Giulia e i restanti dalle regioni Veneto, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Lazio. Questa attività è frutto di un accordo di collaborazione siglato nel 2021 tra Trenitalia e il Centro Nazionale Trapianti per il trasporto dei campioni di materiale biologico, la cui analisi è necessaria per stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente prima di ogni trapianto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trenitalia (Gruppo Fs): nel 2025 Frecciarossa ha effettuato 181 trasporti di materiale biologico

