Trenitalia annuncia che entro il 2027 metterà in servizio 1.081 nuovi convogli di ultima generazione. La compagnia sta portando avanti il piano di rinnovo della flotta del servizio regionale, con l’obiettivo di offrire treni più moderni e affidabili ai pendolari. La prima tranche di nuovi treni arriverà già quest’anno, mentre il completamento dell’investimento è previsto tra due anni.

Napoli, 4 febbraio 2026 - Prosegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli di nuova generazione entro il 2027. Nel corso del 2025 le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - FS, Trenitalia: entro il 2027 in servizio 1.081 convogli di nuova generazione

Approfondimenti su Trenitalia Regionale

Entro il 2025, Trenitalia consegnerà 108 nuovi treni regionali, mentre entro il 2027 il numero totale arriverà a mille.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trenitalia Regionale

Argomenti discussi: Frecciarossa è treno ufficiale del tour di Achille Lauro; Ferrovie dello Stato, via al maxi-recruiting 2026: si cercano 4.000 tra macchinisti, tecnici e ingegneri.; Trenitalia rinnova la flotta, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali per un miliardo di euro; Linea dura sui treni: entro l'estate gli addetti Fs security con le bodycam indossabili in tutta Italia.

Fs, Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 treni regionali per un miliardo di euroProsegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il p ... tpi.it

Fs e Trenitalia, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali (saranno mille entro il 2027). Investito 1 mldProsegue il piano di rinnovo della flotta del servizio Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane). Nel corso del 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo pari a un ... ildenaro.it

Non avendo raggiunto il numero di partecipanti che Trenitalia ci chiedeva entro la data di oggi, siamo purtroppo costretti ad annullare il Treno di San Valentino ci dispiace per le diverse persone che avevano già prenotato e per le tante che ci avevano contat - facebook.com facebook