Al Niguarda di Milano sono stati risvegliati due sedicenni dopo il coma conseguente al incendio di Crans-Montana. Nonostante le mani fasciate, i giovani comunicano con un computer, offrendo speranza di progressi nel loro percorso di recupero. La notizia rappresenta un passo importante nel trattamento delle vittime di gravi incidenti e apre nuove prospettive per la riabilitazione.

Buone notizie dal Niguarda. I medici dell’ospedale – che da inizio gennaio si stanno occupando dei feriti nel rogo di Crans-Montana – hanno risvegliato dal sonno indotto due sedicenni. I ragazzini, gravemente ustionati, sono in grado di comunicare e lo stanno facendo attraverso un computer. Come riporta il Corriere della Sera i giovani possono vedere i messaggi e i video di amici e parenti. Possono anche dialogare attraverso uno strumento su cui compaiono parole, simboli e frasi. Toccano le icone ed esprimono così emozioni e pensieri. “Hanno le mani fasciate” ha detto Guido Bertolaso, l’assessore della Lombardia al Welfare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, due sedicenni risvegliati dal coma: hanno le mani fasciate ma comunicano con un computer

"Cosa hanno detto". Crans-Montana, Leonardo e Keane escono dal coma

Crans-Montana, due 16enni da poco risvegliati dalla sedazione profonda parlano grazie a un pc

Crans-Montana, due sedicenni risvegliati dal coma: hanno le mani fasciate ma comunicano con un computer

