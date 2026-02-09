Un lettore si sfoga su una sua critica all’interpretazione di Laura Pausini dell’Inno di Mameli durante l’apertura dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Scrive alla redazione, senza mezzi termini, che non gli è piaciuto il modo in cui la cantante ha eseguito il brano. La sua opinione si aggiunge a un dibattito già acceso tra chi apprezza l’interpretazione e chi, invece, non ha apprezzato questa scelta.

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo «Carissima redazione, caro direttore Antonio Rapisarda, vi scrivo in merito all’articolo di Valter Delle Donne sulle critiche alla interpretazione del nostro inno nazionale della cantante Laura Pausini in occasione dell’apertura dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Premetto che la Pausini è una delle mie cantanti preferite e scrivo a voi perché non riesco a comunicare anche con lei direttamente e spero che questo mio scritto possa leggerlo comunque. Riconosco che lei, come persona e come artista, è una delle più apprezzate a livello internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Laura Pausini è una delle mie cantanti preferite, ma il suo Inno di Mameli non m’è proprio piaciuto”: lo sfogo di un lettore

