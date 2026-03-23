Sondrio, 23 marzo 2026 – Travolto da una valanga in Alaska, sabato 21 marzo, mentre praticava in condizioni estreme lo sport di cui era innamorato. È morto a 33 anni lo scialpinista valtellinese Christopher Rainoldi. Originario di Castello dell’Acqua, nella media Valtellina fra Sondrio e Tirano, si trovava nella zona della Girdwood Valley, nello Stato americano, quando una valanga che si è staccata improvvisamente da una cresta non gli ha lasciato scampo. Il trentenne si trovava assieme a due amici. Tutti e tre erano impegnati a risalire il monte Max quando una valanga che si è staccata da un versante li ha travolti. I due compagni di Rainoldi sono riusciti a mettersi in salvo azionando lo zaino airbag a disposizione, che ha funzionato come una specie di scudo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto da una valanga in Alaska: muore a 33 anni il valtellinese Christopher Rainoldi

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