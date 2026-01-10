Travolta dalla propria auto sul vialetto di casa | 70enne ticinese in gravi condizioni

Una donna di 70 anni residente nel Luganese è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dalla propria auto nel vialetto di casa, a Magliaso, nel Canton Ticino. L’incidente, avvenuto nella notte, è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento.

Travolta dalla propria auto a Magliaso, ferite gravi - Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, quelli del corpo Malcantone Ovest, i pompieri di Caslano e di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, ... rsi.ch

Investita dalla sua stessa auto nel vialetto di casa - Grave incidente a Magliaso: una donna di 70 anni è stata travolta dal veicolo dopo essere scesa. verbanonews.it

«La sua vita viene letteralmente travolta proprio da quel digitale che lei vuole "controllare". » Questa è la frase che più racconta la storia di Virginia, il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli nella nuova serie in onda questa sera su Canale5. Ferilli torna sul - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.