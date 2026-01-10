Travolta dalla propria auto sul vialetto di casa | 70enne ticinese in gravi condizioni
Una donna di 70 anni residente nel Luganese è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dalla propria auto nel vialetto di casa, a Magliaso, nel Canton Ticino. L’incidente, avvenuto nella notte, è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento.
Un incidente domestico con conseguenze pesanti, avvenuto nel cuore della notte. Oggi, poco dopo l’una, in via Pomelli a Magliaso, in Canton Ticino, una donna di 70 anni, cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, è rimasta travolta dalla propria auto sul vialetto di casa.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Quicomo.it
