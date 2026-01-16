Visita istituzionale del Direttore marittimo Daniele Giannelli al nucleo aereo e sezione elicotteri della guardia costiera

Il Direttore marittimo Daniele Giannelli ha effettuato una visita istituzionale al nucleo aereo e alla sezione elicotteri della Guardia Costiera di Pescara, nell’ambito delle attività di coordinamento e tutela della sicurezza marittima nelle regioni dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti. L'incontro ha consentito di approfondire le modalità operative e lo stato delle risorse a disposizione per garantire efficacia nelle operazioni di pattugliamento e soccorso.

Visita istituzionale per il Direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti capitano di vascella Daniele Giannelli nella base aeromobili della guardia costiera di Pescara. Accolto dal Comandante della base, capitano di fregata Andrea Chenda, il Direttore marittimo ha presieduto.

