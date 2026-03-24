Traffico in tilt per un incidente in A4 5 chilometri di coda da Milano a Bergamo

Martedì sera, sulla A4 Milano-Brescia, si è verificato un incidente stradale che ha provocato cinque chilometri di coda e un allungamento dei tempi di percorrenza. La congestione ha interessato il tratto tra Milano e Bergamo, causando gravi disagi ai pendolari in transito lungo quella tratta. La situazione ha avuto ripercussioni sul traffico e sulla mobilità nella zona.

Traffico, code di cinque chilometri e tempi di percorrenza allungati. Disagi sulla A4 Milano-Brescia martedì sera a causa di un incidente stradale che ha causato code chilometriche e sta pesantemente condizionando il rientro dei pendolari. L'impatto è avvenuto all'altezza del km 159 intorno alle 19 e si sono formati 5 chilometri di traffico nel tratto compreso tra Trezzo sull'Adda e Capriate, in direzione Brescia. Lungo le corsie, come riferisce Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari, il personale della polizia stradale e i tecnici della società: al momento il traffico scorre solo su tre corsie, con inevitabili conseguenze sulla circolazione in un orario di punta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Traffico in tilt per un incidente in A4, 5 chilometri di coda da Milano a Bergamo Articoli correlati Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Leggi anche: Incidente in autostrada, traffico in tilt: segnalati almeno 3 chilometri di coda Aggiornamenti e notizie su Traffico in tilt per un incidente in A4... Temi più discussi: Traffico in tilt per un incidente sull’autostrada Pinerolo-Torino; Camion in avaria allo svincolo per Villabate, traffico in tilt sull'autostrada Palermo-Catania; Camion in panne sulla Valsugana: traffico in tilt per diverse ore. Lunghe code in entrambe le direzioni; Schianto sulla 71, traffico in tilt: Interventi urgenti sulla Zenna. Code per incidente in via Mantova. Traffico in tilt anche in via Langhirano per un autobus in avariaTraffico bloccato anche in via Langhirano e nel tratto di tangenziale da strada Argini al Ponte Stendhal per un autobus in avaria fermo lungo via Langhirano, poco prima dell’incrocio con via Montanara ... gazzettadiparma.it Mulini Grassi chiusa fino a giugno, via per Bregazzana pure, il traffico in quella zona di Varese va in tiltDue arterie fondamentali per chi si muove tra Varese e la Valganna chiuse contemporaneamente. Un residente ha formalmente protestato, il Comandante Vegetti risponde: «La sicurezza non ammetteva rinvii ... varesenews.it Ètv. . Più taxi e bus, meno cantieri e un smart working più intenso nelle aziende della zona Fiera. Sono alcune delle misure annunciate dal Comune di Bologna per far fronte all'impatto che la 57esima edizione del Cosmoprof avrà inevitabilmente sul traffico. - facebook.com facebook Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a Napoli. Banda operava in centro di Napoli, clienti anche dalla provincia #ANSA x.com