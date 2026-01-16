Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, causando un rallentamento del traffico e almeno 3 chilometri di coda. L’incidente, avvenuto intorno alle 7, ha determinato disagi significativi per gli automobilisti in transito. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Un incidente sull'autostrada A4 sta avendo forti ripercussioni sul traffico. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 di venerdì 16 gennaio, nel tratto tra Cambiago-Cavenago e Trezzo sull'Adda in direzione Bergamo. Due i mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza per un ferito, sembrerebbe un uomo di 43 anni. Presenti anche i vigili del fuoco di Monza e le forze dell'ordine. Non è chiara la dinamica dello scontro e non sono ancora state rese note le condizioni della persona rimasta ferita. Attualmente Autostrade per l'Italia segnala circa tre chilometri di coda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri

Leggi anche: Incidente sulla A4, traffico in tilt: 4 chilometri di coda

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grave incidente in A14: un morto e traffico in tilt; Incidente in autostrada nel Milanese: nove persone coinvolte e una lunga coda d'auto; Pioggia e incidente in autostrada, traffico in tilt; Tamponamento in autostrada, code e traffico in tilt sulla A4.

Incidente in autostrada, traffico in tilt: segnalati almeno 3 chilometri di coda - Tempo di Percorrenza: 20' (+16')”, si legge nell'avviso della società ... milanotoday.it

A10, tamponamento tra due mezzi pesanti: un ferito e traffico in tilt tra Arenzano e Varazze - Sul posto ambulanze, automedica e personale di Autostrade per l’Italia. lavocedigenova.it