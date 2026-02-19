Spaccio di droga | scattano gli arresti in corso il blitz della Polizia

La Polizia di Brindisi ha arrestato diversi sospettati durante un’operazione contro lo spaccio di droga, iniziata questa mattina alle prime luci dell’alba. La causa dell’intervento è un’indagine su un giro di sostanze stupefacenti che operava nel quartiere centrale della città. Gli agenti hanno sequestrato droga e armi durante le perquisizioni, mentre alcuni sospettati sono stati portati in commissariato. La operazione prosegue con ulteriori controlli e verifiche sul territorio. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.