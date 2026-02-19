Spaccio di droga | scattano gli arresti in corso il blitz della Polizia
La Polizia di Brindisi ha arrestato diversi sospettati durante un’operazione contro lo spaccio di droga, iniziata questa mattina alle prime luci dell’alba. La causa dell’intervento è un’indagine su un giro di sostanze stupefacenti che operava nel quartiere centrale della città. Gli agenti hanno sequestrato droga e armi durante le perquisizioni, mentre alcuni sospettati sono stati portati in commissariato. La operazione prosegue con ulteriori controlli e verifiche sul territorio. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.
È in corso dall'alba di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso dal gip del Tribunale di Brindisi su. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Il supermercato della droga davanti al cimitero: spaccio ai ragazzini, blitz dei carabinieri e due arrestiÈ stato segnalato il via vai di giovani davanti al cimitero di Novedrate, dove si sospetta un'attività di spaccio di droga.
Leggi anche: Operazione "feste sicure": blitz nazionale anti-spaccio della Polizia. A Perugia: 3 arresti e 700 dosi di coca
Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia
Argomenti discussi: Sul furgone la droga e in casa il bilancino, scatta l’arresto; La droga viaggiava tra la Spagna e Catania: scatta il blitz, 12 arresti; Furgone sospetto in centro città, scatta il blitz: trovata droga, spacciatore nei guai; Spaccio di cocaina e hascisc: blitz della polizia, all'alba scattano gli arresti.
Spaccio in zona mare. Arrestato con la cocainaOperazione dei carabinieri in viale Trento, nei guai un albanese di vent’anni. Il giovane straniero è stato condannato per direttissima a otto mesi. ilrestodelcarlino.it
Roma, dal crack alla marijuana: i carabinieri in campo contro lo spaccio di droga. Scattano otto arrestiI carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, nel corso degli ultimi giorni, altre otto persone ... affaritaliani.it
TVA Sicilia. . Un 40enne è stato arrestato a Paternò per possesso di droga. Il provento dell’attività di spaccio avrebbe fruttato al pusher 65 mila euro. I militari hanno anche denunciato la figlia minorenne facebook
L'ex Inter Macellari condannato per spaccio di droga: "La usavo, ma non la vendevo" x.com