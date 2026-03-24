Tra rancori e alleanze | il centro destra cerca una sintesi per le comunali e le donne accelerano

Non servono le quote rosa a proteggere i loro posti e ad alimentare le ambizioni che le caratterizzano. Le donne del centro destra udinese gravitanti attorno a Palazzo D’Aronco (consigliere o aspiranti tali) si stanno dando molto da fare in vista delle prossime comunali. L’appuntamento elettorale è molto meno lontano, nella sostanza, di quello che si pensa rispetto ai due anni circa previsti dalla formalità delle scadenze di legge. Se un loro collega (decisamente influente) di coalizione ama ripetere in maniera convinta che “nessuno degli attuali componenti dell’opposizione ha la stoffa per essere il nostro prossimo candidato di punta”, loro sembrano non sentirci da quell’orecchio, lavorando con forza su fronti differenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Nell’Irlanda rurale di fine Ottocento, tra paludi, rancori antichi e divisioni religiose, una giovane donna trama la propria fuga dal patrigno che odia e dal destino che le è stato imposto. Un amore impossibile, un tradimento calcolato, una natura cupa e bellissima x.com