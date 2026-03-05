Elezioni comunali Azione alla finestra | Prima i programmi poi le alleanze

In vista delle elezioni comunali a Marcianise, il vice coordinatore provinciale di Azione, Gabriele Mauriello, ha dichiarato che l’attenzione è focalizzata sui programmi prima di stabilire eventuali alleanze. Mauriello si trova alla finestra, seguendo da vicino la formazione della lista e lasciando aperta la porta a eventuali sviluppi futuri, in attesa delle mosse degli altri partiti.

Azione alla finestra in vista delle elezioni comunali di Marcianise. Il vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello, che segue la costruzione della lista, lascia la porta aperta in attesa delle mosse degli altri partiti.“Azione non ha ancora scelto con chi stare, e non lo farà finché non sapremo chi sono i candidati sindaco e cosa propongono. Prima i contenuti, poi le alleanze”, precisa Mauriello. Il partito non avanza pretese sulla scelta del candidato sindaco: chiede semplicemente che sia la persona più credibile e competente, indipendentemente dal genere, capace di guidare una coalizione seria e di lavorare davvero per Marcianise. Nel frattempo il lavoro va avanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cercasi condivisione generale delle candidature del Centrodestra, Cascio (Dc): "Prima le alleanze, poi i nomi"Il commissario regionale della Nuova Democrazia Cristiana: "Non si possono fare accordi e coalizioni diverse, ad esempio fra Agrigento e Ribera.

Elezioni comunali a Milano, dialogo Azione-Forza Italia: “Si vince al centro”Milano – Prove di alleanza, anche in vista delle elezioni Comunali a Milano, con un dialogo tra Forza Italia e Azione andato in scena al teatro...

Rise of China - All Parts

Altri aggiornamenti su Elezioni comunali.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Porto Torres, in campo nuova coalizione civica identitaria; Elezioni comunali a Pescara, Azione sostiene Masci; VIDEO| Azione appoggia Masci e la politica di sinistra del candidato del centrodestra: Una scelta di merito; Azione, Bollettini rompe gli indugi e si candida.

Scrutatori comunali a Tropea, la proposta di Antonio Piserà: «Sia data priorità a disoccupati e inoccupati»Il candidato a sindaco chiede ai Commissari Prefettizi di favorire gli iscritti all’albo senza lavoro: «Anche un incarico temporaneo può essere un piccolo aiuto e un segnale di vicinanza» ... ilvibonese.it

Azione appoggia il candidato del centrodestra alle elezioni di Pescara(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Azione sostiene il sindaco Carlo Masci, candidato per il centrodestra nelle elezioni comunali parziali dell'8 e 9 marzo a Pescara che interesseranno 23 delle 170 sezioni cit ... msn.com

Elezioni Comunali Messina: impasse sulla candidatura di Timbro: tornano in campo i consiglieri, oggi la direzione del Pd - facebook.com facebook

Santa Giusta, elezioni comunali: l'ex sindaco Figus ufficializza la sua candidatura x.com