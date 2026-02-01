Verso le Comunali | sindaco vicino alla conferma Opposizioni ancora senza una sintesi

Il sindaco Giuseppe Vozza sembra pronto a ripresentarsi alle prossime Comunali di Casagiove. Le opposizioni ancora non trovano un’idea condivisa e continuano a dividersi. La campagna elettorale si avvicina e tutto fa pensare che Vozza possa ottenere di nuovo la fiducia dei cittadini. La situazione politica in paese si muove lentamente, ma i segnali indicano che il primo cittadino potrebbe essere confermato alla guida del Comune.

Il quadro politico di Casagiove comincia a delinearsi in vista delle prossime elezioni amministrative e tutto lascia presagire una ricandidatura ormai imminente del sindaco uscente Giuseppe Vozza. Secondo quanto filtra dagli ambienti della maggioranza, le forze che sostengono l’attuale primo cittadino avrebbero ormai trovato una piena convergenza sul suo nome, spianando la strada a un secondo mandato all’insegna della continuità amministrativa. Sul fronte opposto, invece, la situazione appare decisamente più fluida. Il Movimento 5 Stelle ha già manifestato l’intenzione di scendere in campo con una propria proposta, indicando come candidata alla fascia tricolore Daniela Rettore.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Casagiove Elezioni

Le opposizioni in Italia continuano a dimostrare una certa frammentazione, mentre Giuseppe Conte si mostra fiducioso nel trovare una sintesi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Casagiove Elezioni

Argomenti discussi: Capurso verso le elezioni comunali: il sindaco Michele Laricchia si ricandida; VERSO LE COMUNALI A SAN VITO SULLO IONIO: IL SINDACO USCENTE PRONTO AL BIS, OPPOSIZIONI IN MOVIMENTO; Verso le comunali: il weekend lungo di Landi e del centrodestra, Minghella in pole a sinistra; Calenda alla kermesse di Forza Italia: A Milano per noi è difficile sostenere Majorino.

Verso le Comunali. Calabresi si rafforza. In calo i profili politiciL’inchiesta della magistratura sull’urbanistica ha cambiato lo scenario del toto-candidato sindaco nel centrosinistra? La domanda, da qualche giorno, rimbalza da una chat all’altra, soprattutto tra i ... ilgiorno.it

In decollo verso le comunali. Si apre il dopo Del Ghingaro. Cambiano equilibri e alleanzeSi prega di allacciare le cinture di sicurezza.... La campagna elettorale per le elezioni amministrative è in fase di decollo, e sul volo verso la primavera 2026 si prevedono turbolenze. Sul finire ... lanazione.it

Mentre l'attenzione della politica tranese è già proiettata verso la corsa elettorale del maggio 2026, negli uffici comunali si giocano partite decisive che rischiano di passare... Leggi l'articolo - facebook.com facebook