In questa intervista esclusiva, Michele La Ginestra presenta

L'artista ha raccontato la sua commedia delicata e necessaria che, attraverso il sorriso, invita a riscoprire il valore del tempo, della semplicità e delle relazioni umane, sempre più in pericolo nella nostra epoca L'articolo Il Piacere dell’Attesa al Teatro 7 di Roma, quando l’arte insegna a riscoprire ciò che conta INTERVISTA ESCLUSIVA a Michele La Ginestra proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

