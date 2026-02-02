Cerimonia del Tricolore all’Artusi con la Fanfara dei Carabinieri

Dopo il rinvio causato dal maltempo, la cerimonia del Tricolore si è tenuta finalmente sabato a Montalcino. La festa, che era prevista in un primo momento, è stata celebrata con la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri all’Artusi. La piazza del paese ha accolto i presenti per questa tradizionale ricorrenza, dopo settimane di attese e rinvii.

Dopo il rinvio a causa del meteo avverso, si è svolta sabato a Montalcino la cerimonia in occasione della festa del Tricolore. L’evento organizzato dal Rotary club Montalcino si è tenuto al teatro Astrusi ed ha registrato il tutto esaurito. In teatro erano presenti oltre al sindaco Silvio Franceschelli, anche l’onorevole Francesco Michelotti, il presidente del Consorzio del Brunello Giacomo Bartolommei, il presidente di Eroica Franco Rossi, i presidenti dei quattro Quartieri e numerosi rappresentanti del mondo associativo, produttivo e culturale di Montalcino. Le bandiere tricolori sono state consegnate al Comune, alle istituzioni scolastiche, al comando dei Carabinieri e ai Vigili del fuoco quali custodi della legalità, della sicurezza e della formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

