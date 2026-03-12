Il Titano ha annunciato un investimento di 850mila euro destinato alla manutenzione degli edifici scolastici. La decisione fa parte di un piano di interventi promossi dalla segreteria di Stato al Territorio, che mira a migliorare le condizioni delle strutture scolastiche. I lavori coinvolgono diversi istituti e sono stati avviati nelle scorse settimane.

Partono dagli edifici scolastici alcuni dei segnali più concreti della strategia di intervento messa in campo dalla segreteria di Stato al Territorio. La sicurezza e la qualità delle strutture dedicate all’istruzione "rappresentano infatti – spiegano dal Territorio – una priorità assoluta, non solo per garantire ambienti adeguati all’attività educativa, ma anche per tutelare studenti, insegnanti e personale scolastico". Per il 2026 sono stati stanziati 855mila euro destinati a interventi sugli edifici scolastici, una cifra che rappresenta quasi il doppio rispetto agli investimenti registrati negli ultimi anni. La programmazione guarda però anche al medio periodo: per il 2027 è già previsto un ulteriore salto di qualità con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - II Titano investe 850mila euro per sistemare gli edifici scolastici

