Ricerca indipendente bando Roche | 50mila euro per 7 scienziati under 40

Settimana di successi per la ricerca italiana: sette giovani scienziati sotto i 40 anni hanno vinto 50 mila euro ciascuno con il bando della Fondazione Roche. Sono ricercatori che lavorano in Italia e ora avranno la possibilità di portare avanti i loro progetti innovativi senza dover dipendere da grandi finanziamenti pubblici. La selezione è stata dura, ma alla fine sono stati scelti loro, giovani che credono nel futuro della ricerca e vogliono cambiare il modo di curare le malattie.

Sette giovani ricercatori italiani under-40 sono i vincitori dell’ultima edizione del ‘Bando Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente’. Il Bando ha premiato i progetti dei sette ricercatori che riceveranno 50.000 euro ciascuno a sostegno delle proprie attività scientifiche. L’annuncio in occasione del primo appuntamento di ‘Ricerca Circolare Lab’ a Monza, nell’ambito della nuova campagna ‘Ricerca Circolare’. Questi i vincitori dell’edizione 2025: Pasquale Agosti, Fondazione Luigi Villa, sul tema della prevenzione dell’invecchiamento vascolare precoce nei pazienti con emofilia A; Bernadette Basilico, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sul ripristino della funzione sinaptica attraverso una piattaforma per la medicina di precisione; Luciana Cacciottola, Unicamillus, sulla fertilità ed ereditarietà nei giovani sopravvissuti al cancro e l’eredità genetica della radioterapia negli ovociti; Anastasia Conti, Fondazione Telethon ETS, sulle nuove intuizioni sugli elementi trasponibili come fattori scatenanti della resistenza alla terapia e della ricaduta nella leucemia mieloide acuta; Beatrice Greco, Università Vita-Salute San Raffaele, sullo studio per progettare cellule Car-T per superare la resistenza tumorale indotta dalla glicosilazione; Francesco Millozzi, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, sul progetto per lo studio delle nanoparticelle d’oro aptamero per la somministrazione di oligonucleotidi antisenso nella distrofia muscolare di Duchenne; Giacomo Rossitto, Università degli studi di Padova, sul progetto di studio per le alterazioni microvascolari funzionali e strutturali a breve termine indotte dagli antagonisti del recettore del peptide-1 valutate in vivo con ottica adattiva nella retina di pazienti diabetici-obesi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Roche Fondazione Ospedale Monaldi di Napoli vince Bando Roche per la Ricerca Clinica: progetto in oftalmologia finanziato con 30mila euro L’Ospedale Monaldi di Napoli ha vinto il bando Roche per la Ricerca Clinica, ottenendo un finanziamento di 30mila euro per un progetto in oftalmologia. istituto nazionale dei tumori di milano vince il bando roche per la ricerca clinica a supporto di data manager e infermieri di ricerca L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha vinto il bando Roche dedicato al supporto della ricerca clinica, con un progetto focalizzato sull’oncologia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roche Fondazione Argomenti discussi: Bando Fondazione Roche per la ricerca indipendente, premiati 7 ricercatori under-40; Roche lancia Ricerca circolare, campagna che racconta l'innovazione in medicina; Ricerca Circolare: Roche Italia racconta la ricerca come motore di innovazione; Ricerca circolare come motore di sviluppo, ecco la campagna di Roche: rivista dedicata, incontri e premi ai giovani scienziati. Bando Fondazione Roche per la ricerca indipendente, premiati 7 ricercatori under-40Sette giovani ricercatori italiani under-40 sono i vincitori dell'ultima edizione del 'Bando Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente'. Il Bando ha premiato i progetti dei sette ricercatori che ri ... ansa.it Bando Fondazione Roche: Sette Giovani Ricercatori Under-40 Ricevono Finanziamenti per Progetti Innovativi di RicercaIl mondo della ricerca scientifica in Italia celebra un’importante iniziativa con la premiazione di sette promettenti ricercatori under-40. Questi studiosi hanno ricevuto un riconoscimento significati ... tuobenessere.it MAT480 : Sei alla ricerca di un'ampia soluzione indipendente, sviluppata su due livelli, completa di mansarda, un patio esterno pavimentato che circonda l'abitazione e un terreno di proprietà di 1000 mq circa Ci troviamo in contrada Rondinelle, una zona tra - facebook.com facebook

