Un ponte tra Cesena e il Brasile | la rosa di Anita arriva a Urussanga

Sabato 7 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, Urussanga, città dello stato di Santa Catarina in Brasile, ha inaugurato in piazza Anita Garibaldi la Rosa di Anita. Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità e una delegazione dell’Istituto culturale Anita Garibaldi di Laguna. L’evento ha rappresentato un momento di commemorazione e di condivisione tra le comunità locali e la cultura brasiliana.

In occasione della giornata internazionale della donna, sabato 7 marzo la città di Urussanga (Stato di Santa Catarina, Brasile) ha inaugurato in piazza Anita Garibaldi la Rosa di Anita, alla presenza di numerose Autorità e di una delegazione dell’Istituto culturale Anita Garibaldi di Laguna. L’iniziativa, promossa dal Municipio di Urussanga nella persona della sindaca Estela Talamin, si è svolta durante il tradizionale Caffè in Piazza, che ogni anno riunisce centinaia di donne urussanguensi grazie all’impegno della signora Rosa Miotelo e al supporto del CDL locale. La Rosa di Anita è un ibrido botanico sviluppato in Italia dal ricercatore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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