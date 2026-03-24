Le Fonti ha fatto tredici. Grande festa per il Palio dei Somari che è tornato biancorosso dieci anni dopo il successo nell’edizione straordinaria 2016 di Michelangelo Goracci detto "Fracassa". Goracci, oggi capitano, si gode il successo di Thomas Ferretti detto "Brigante", 22 anni, che sul somaro "Fiona" ha riportato alle stelle l’entusiasmo contradaiolo. Le Fonti con tredici vittorie tornano in vetta all’albo d’oro della manifestazione insieme a Porta Nova. "Brigante", fantino di contrada, come da tradizione, al suo terzo Palio (non due come erroneamente riportato ieri, ndr), è stato perfetto in una finalissima aperta, tra sorpassi ed emozioni, con Porta a Pago e Cavone che andavano fortissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torrita di Siena, Le Fonti in festa: "Una vittoria raggiunta con il cuore"

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