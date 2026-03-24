L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e arrestato per tentato omicidio ai danni di una donna e suo figlio vicini di casa Torre Annunziata. Da una lite condominiale ad un tentato omicidio, è accaduto ieri a Torre Annunziata quando la Polizia di Stato è intervenuta in uno stabile su segnalazione e giunti sul posto hanno constatato che una donna e suo figlio aveva ferite da arma da taglio. Le vittime sono state trasportate all’ospedale di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Torre Annunziata, arrestato per tentato omicidio: donna e bambino ferite da coltello

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