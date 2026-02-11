Milano accoltella il cugino mentre dorme | arrestato 40enne per tentato omicidio

Un uomo di 40 anni ha accoltellato il cugino mentre dormiva, in un appartamento a Paullo, nell’hinterland di Milano. L’aggressione è avvenuta circa una settimana fa, e questa mattina l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata portata in ospedale con ferite serie, ma le sue condizioni sembrano stabili. La polizia ha fermato il sospettato subito dopo l’intervento, e ora si attende di capire cosa abbia scatenato questa violenta aggressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nell’appartamento dell’hinterland milanese. È stato arrestato il quarantenne che una settimana fa ha aggredito il cugino nel sonno all’interno di un appartamento a Paullo, comune dell’hinterland di Milano. L’uomo, inizialmente indagato per lesioni aggravate, è stato successivamente fermato con l’accusa di tentato omicidio. Ora si trova in carcere, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Lodi. Due coltellate mentre la vittima dormiva. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il responsabile, cittadino originario dell’Ecuador con precedenti di polizia, si sarebbe recato a casa del cugino e lo avrebbe colpito con due fendenti: uno al collo e uno alla schiena. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, accoltella il cugino mentre dorme: arrestato 40enne per tentato omicidio Approfondimenti su Milano Paullo Accoltella il cugino di 20 anni mentre dorme e gli buca un polmone: 40enne arrestato per tentato omicidio Un uomo di 40 anni ha accoltellato il cugino di 20 anni mentre dormiva nella loro casa a Paullo, vicino a Milano. Milano banlieue, 21enne egiziano accoltella "per gelosia" 19enne in piazza Duomo, arrestato nel bolognese per tentato omicidio - VIDEO Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Paullo Argomenti discussi: Paullo, lite in famiglia per una donna: 40enne accoltella il cugino di 20 anni al collo e alla schiena; Paullo, litiga con il cugino di 40 anni: accoltellato ventenne. Lesioni al polmone; Litiga con il cugino per una ragazza e lo accoltella: grave un ragazzo di 20 anni; Paullo, accoltella il cugino dopo una lite in casa: 20enne ferito gravemente. Accoltella il cugino di 20 anni mentre dorme e gli buca un polmone: 40enne arrestato per tentato omicidioUn uomo di quarant'anni è stato arrestato per tentato omicidio perché ha accoltellato il cugino di vent'anni mentre dormiva a Paullo (Milano) ... fanpage.it Il cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservataAccoltellato dal cugino per gelosia: un giovane di 20 anni è stato soccorso e trasportato al Niguarda in gravi ... ilgiorno.it Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato all'alba a Milano per un cellulare. La violenta rapina è avvenuta alle 5 di sabato, lungo viale Bligny, in zona Università Bocconi. Per fortuna le ferite riportate dal giovane non sono gravi: è stato trasportato all'ospedale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.