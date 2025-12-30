Torre Annunziata arrestato 23enne con hashish e coltello | droga nascosta anche in casa sotto al materesso

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a Torre Annunziata, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, sono state trovate hashish e un coltello, con la droga nascosta anche sotto il materasso in casa. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri, lunedì 29 dicembre, a Torre Annunziata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato inoltre denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata condotta dagli agenti del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, arrestato 23enne con hashish e coltello: droga nascosta anche in casa sotto al materesso Leggi anche: Giarre, sotto sequestro un fucile con munizioni e droga nascosta anche negli spazi condominiali Leggi anche: Sorpreso mentre spaccia, la droga nascosta anche al cimitero: arrestato 27enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torre Annunziata, 23enne beccato con droga, coltello e kit per lo spaccio: scatta l'arresto - Setacciato anche l'appartamento, hashish sotto il materasso della camera da letto ... lostrillone.tv

Spaccio di droga a Giugliano: arrestato 23enne incensurato - I Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed effettuano una ... msn.com

Torre Annunziata, educazione, prevenzione e rispetto come scudo contro la violenza sulle donne Un convegno per ricordare chi non c’è più - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.