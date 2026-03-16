Referendum la protesta dei fuorisede | Prezzi dei biglietti alle stelle impossibile tornare a casa per votare

Un gruppo di fuorisede protesta contro l’aumento dei prezzi dei biglietti dei treni, evidenziando come le tariffe troppo alte rendano difficile tornare a casa per votare. Una di loro ha spiegato di aver deciso di partire per partecipare di più alla vita del Paese, ma ora teme di essere esclusa a causa dei costi elevati. La questione riguarda chi deve raggiungere le proprie residenze per esercitare il diritto di voto.

"Sono partita per partecipare di più alla vita del mio Paese, oggi rischio di essere tagliata fuori per i prezzi troppo alti dei treni", il racconto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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