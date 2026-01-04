Insegnare a Milano costa più che vivere | docenti fuorisede tra bollette e panini da 600 euro al mese

A Milano, insegnare comporta spesso costi superiori rispetto al reddito, tra bollette, affitti elevati e spese quotidiane. Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani segnala come molti docenti fuorisede affrontino sacrifici economici considerevoli, con stipendi stagnanti e un aumento delle spese di vita. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi lavora nel settore dell’istruzione in una delle città più care d’Italia.

Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani lancia l’allarme: stipendi fermi, costo della vita alle stelle e sacrifici insostenibili per chi lavora lontano da casa. Milano resta la città italiana più cara anche nel 2025, con spese mensili per prodotti essenziali che sfiorano i 600 euro, il 62% in più rispetto a Napoli, la grande città più economica. Aosta e Bolzano seguono nella classifica dei centri più onerosi, mentre Palermo e Catanzaro risultano più accessibili. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia una situazione ormai insostenibile per i docenti di ruolo fuorisede: affitti elevati, doppia domiciliazione, trasporti e spese quotidiane erodono progressivamente il salario reale, causando stress, rinunce sanitarie e difficoltà a garantire continuità didattica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

