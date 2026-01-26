Empoli musica e convivialità | tornano le ‘Domeniche in salotto aperitivi in concerto’

A Empoli, il Teatro Il Momento ospita la terza edizione di “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”. La rassegna, organizzata dall’associazione Il Contrappunto con il patrocinio di enti locali e il supporto del Ministero della Cultura, propone incontri musicali e momenti conviviali, offrendo un’occasione per vivere la musica in un ambiente intimo e accogliente. Un appuntamento che coniuga cultura, socialità e musica nel rispetto delle tradizioni locali.

Empoli, 26 gennaio 2026 – Musica, incontro e convivialità tornano protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli con la terza edizione di " Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto ", la rassegna musicale a cura dell'associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura. Un mese di musica e convivialità La terza edizione cresce e si rinnova: sette appuntamenti, due in più rispetto allo scorso anno, tutti di domenica pomeriggio con inizio alle 16.30, dal 1 febbraio al 29 marzo 2026. L'evento conclusivo sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito del bando Festa della Toscana 2025.

