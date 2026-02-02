Tornano le Domeniche della Salute | gli appuntamenti nelle parrocchie salernitane

Tornano le Domeniche della Salute a Salerno. Il Rotary Club Salerno Duomo organizza una serie di appuntamenti nelle parrocchie della città, con visite specialistiche gratuite per la comunità. Le giornate sono organizzate anche con il supporto del Rotaract Club e sotto il patrocinio del Comune di Salerno. I medici volontari si spostano di parrocchia in parrocchia, offrendo controlli e consulenze senza costi. La prima data è già fissata e molte persone si sono già prenotate, sperando di approfittare di questa iniziativa che

Ritornano, le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club Salerno Duomo, in collaborazione con il Rotaract Club Salerno Duomo e con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno: fitto il calendario delle visite specialistiche gratuite itineranti, nell'ottica della promozione della salute e della prevenzione pubbliche. Ad inaugurare gli appuntamenti, il 1° febbraio presso la parrocchia San Demetrio Martire, gli screening a cura dello pneumologo Natalino Barbato e dell'odontoiatra Vincenzo Pignataro. Di seguito, il calendario delle visite gratuite aperte a tutti i cittadini: Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Domeniche della Salute Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della Salute Sabato 24 gennaio 2026, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi contro i tumori. 'Guide all'ascolto', tornano gli appuntamenti dedicati alla cultura della musica Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Domeniche della Salute Argomenti discussi: Il 1 febbraio torna la Domenica al museo: la mappa dei luoghi a ingresso gratuito; Musei gratis a Milano domenica 1 febbraio 2026 (e aperture gratuite in Lombardia); Valsamoggia, torna Finalmente domenica!; Torna il tradizionale appuntamento con le Domeniche al museo. Tornano le Domeniche della Salute: gli appuntamenti nelle parrocchie salernitaneRitornano, le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club Salerno Duomo, in collaborazione con il Rotaract Club Salerno Duomo e con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Com ... salernotoday.it Tornano le domeniche di approfondimento allo zooprofilattico del Lazio e della Toscana. Il 17 gennaio sarà dedicata ai ‘nuovi pets’Si tratta di specie non convenzionali o animali esotici. Questi possono essere portatori di nuovi virus dannosi tanto per altri animali quanto per l'uomo. Il proprietario può infettarsi stando a ... quotidianosanita.it TUTTI AL MUSEO! Le domeniche in famiglia tornano nel 2026 Le Domeniche al Museo tornano con un calendario ricco di appuntamenti pensati per grandi e piccoli Un’occasione speciale per vivere il museo in modo attivo e creativo, condividen - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.